İttifak Holding Konyaspor- Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 23'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

KARTAL: ÜZGÜNÜZ

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Kartal, "Maçın başından sonuna kadar bütün oyun bizdeydi. Oyun kontrolü, pas yüzdesi, şut, korner, ikili mücadele, sadece son vuruşu yapıp bir gol bulamadık. İstediğimiz golü bulabilseydik, bugün farklı kazanabilirdik. Bir iki pozisyon verdik. 3 puan için sahaya çıktık. Bunu kazanmak için her şeyi denedik. Üzgünüz, sonuçta kaybetmedik. 1 puan aldık. Rakibi tebrik ediyorum" dedi. ALTIPARMAK: 1 PUAN BİZİM İÇİN MORAL MOTİVASYON OLDU

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, alınan 1 puanın takım için moral ve motivasyon olduğunu söyledi. Altıparmak, "İki takım içinde zor bir karşılaşmaydı ve sıralama itibariyle 3 puana ihtiyacı vardı. Ben kendi kulübümün ilk maçına çıktım. Benim için duygu anlamında çok önemliydi. 5 haftadır kaybeden bir takım. Futbol olarak sahaya yansıtamasak da 2 gündür tek çalıştığımız nokta oyuncuların özgüvenini yerine getirmek oldu. 2 günde olsa oyun şeklimiz vardı. Onu çalıştık. Bugün çalıştıklarımızı sahada görmek adına da olsa isteklilerdi. Maç düşündüğümüz şekilde geçti. Alınan 1 puan moral açısından, özgüven açısından çok iyi oldu. Bizim için alınan 1 puan kötü değil. Moral ve motivasyon sağladı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA