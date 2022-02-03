İttifak Holding Konyaspor'da GZT Giresunspor hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24'üncü haftasında Konyaspor, İttifak Holding Konyaspor, 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de GZT Giresunspor'u konuk edecek. Sahasından 3 puanla galip ayrılmayı hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Salonda gerçekleştirilen entrenman aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonda sahada çubukluk hareketleriyle devam etti. Tedavisine devam edilen Sokol Cikalleshi, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.