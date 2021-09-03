SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor
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SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyorSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- Süper Lig'de yeni sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yapan İttifak Holding Konyaspor, bu başarını sürdürmek istiyor.

İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- Süper Lig'de yeni sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yapan İttifak Holding Konyaspor, bu başarını sürdürmek istiyor.

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirmeye çalışan yeşil- beyazlı ekip günde iki antrenmanla Altay maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleşen antrenmanlara milli takımlarda bulunan Abdülkerim Bardakçı, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Sehic, Sokol Cikalleshi, Endri Çekici, Nejc Skubic, Zymer Bytyqi katılmadı. Yeşil-beyazlı takımın sabah antrenmanları topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayıp, pas ve koşu çalışmasıyla devam edip, çift kala maçla sona erdi. Akşam antrenmanları ise iki grup halinde salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamladı.

SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor
SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor
SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor
SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor
SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor
SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor
SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor
SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor
SPOR İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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