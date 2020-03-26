Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Çin'in Shandong Luneng takımında forma giyen İtalyan forvet Graziano Pelle ve sevgilisi Viktoria Varga'nın dansı sosyal medyada gündem oldu.
26.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:01
Çin'in Shandong Luneng takımında oynayan İtalyan futbolcu Graziano Pelle ve sevgilisi Viktoria Varga'nın dansı sosyal medyada oldukça beğenildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle el teması yapılmamasına dikkat çekmek adına yapılan dans, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı. Varga'nın paylaştığı video, 150 binden görüntülenme aldı. Geçtiğimiz günlerde de Robert Lewandowski ve eşinin dansı çok konuşulmuştu.
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Kaynak: Hürriyet