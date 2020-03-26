SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı - Spor
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Spor

Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı

Çin'in Shandong Luneng takımında forma giyen İtalyan forvet Graziano Pelle ve sevgilisi Viktoria Varga'nın dansı sosyal medyada gündem oldu.

26.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:01
Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı

Çin'in Shandong Luneng takımında oynayan İtalyan futbolcu Graziano Pelle ve sevgilisi Viktoria Varga'nın dansı sosyal medyada oldukça beğenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle el teması yapılmamasına dikkat çekmek adına yapılan dans, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı. Varga'nın paylaştığı video, 150 binden görüntülenme aldı. Geçtiğimiz günlerde de Robert Lewandowski ve eşinin dansı çok konuşulmuştu.

Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

İtalyan golcü Graziano Pelle'den rekor kıran koronavirüs dansı

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor Spor
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşiyle ilgili karar verildi Spor
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşiyle ilgili karar verildi
Merih Demiral, gönülleri fethetti! 2 bin aileye erzak yardımı Spor
Merih Demiral, gönülleri fethetti! 2 bin aileye erzak yardımı
Medipol Başakşehir, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı Spor
Medipol Başakşehir, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı
İngilizler yazdı! Trezeguet, Süper Lig'e dönüyor Spor
İngilizler yazdı! Trezeguet, Süper Lig'e dönüyor
Şaşırtan görüntü! Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Spor
Şaşırtan görüntü! Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Sporting Lizbon Başkanı Varandas, koronavirüs ile savaşmak için orduya katıldı
Sporting Lizbon Başkanı Varandas, koronavirüs ile savaşmak için orduya katıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime...
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Olga Kurylenko
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart İran Kadın İtalya
Şu an buradasınız: Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 20:44:23. #1.14#
title