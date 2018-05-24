İtalyan Ekibi Udinese, Igor Tudor ile Yol Ayrımına Geldi

Udinese'nin başında 4 maça çıkan Igor Tudor ile yönetim arasında anlaşmazlıklar çıktı. Galatasaray'ın eski hocası Tudor İtalyan ekibindeki görevini bırakabilir.

Serie A'da sezonun son bölümünde Udinese'nin başına geçen Igor Tudor, görevden ayrılabilir.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Igor Tudor ile Udinese yönetimi bazı konularda fikir ayrılıkları yaşıyor.

GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR

Haberde; Udinese ile Igor Tudor'un yollarının ayrılabileceği belirtildi. Sezona Luigi Del Neri ile başlayan ve Massimo Oddo ile de devam edemeyen Udinese'de Tudor'un da görevine son verelebileceği kaydedildi.

Sezon başında Galatasaray'ın başında bulunan Tudor, Serie A ekibiyle 4 maça çıktı ve 7 puan topladı.

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YORUMLAR (2)

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    Herif geleli 2 hafta oldu ne mal oldugunu anladilar bizimkiler yarim sezon sabretti bekledi ona ragmen sampiyon olduk fatih terim efsanedir galatasaray en buyuktur 6 ayda sampiyon yapti takimi yeni sezon bomba gibi gelcez tekrar
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