İtalyan Devi Roma, Cengiz Ünder'in Fiyatını Belirledi: 60 Milyon Euro
İtalyan devi Roma, 21 yaşındaki milli futbolcumuz Cengiz Ünder için yapılacak 60 milyon euronun altındaki teklifleri dinlemeyecek.
İtalyan devi Roma, sezon sonunda yıldız oyuncularını kaybedebilir...
Avrupa devlerinin radarında olan Yunan stoper Kostas Manolas'ın 36 milyon Euro (220 milyon TL), İtalyan orta saha Lorenzo Pellegrini'nin ise 30 milyon Euro'luk (183.1 milyon TL) serbest kalma bedellerinin bulunduğu öğrenildi.
CENGİZ'İN FİYATI: 60 MİLYON EURO
Bu iki ismin sezon sonunda yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak olması sonrasında Başkent ekibi, birçok talibi bulunan milli gururumuz Cengiz Ünder'in de fiyatını belirledi. 21 yaşındaki futbolcumuz için en az 60 milyon Euro (366 milyon TL) talep eden İtalyan devi, bu rakamın altında gelecek tüm teklifleri reddetme kararı aldı.
YORUMLAR (15)
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Bence 85 Milyon olmalı 60 azCevap Yaz Yayından Kaldır
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kendini kaybetmeyen başarılı oyuncu. Allah yolunu açık etsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sırf Türk olduğu için bu fiyat biçilmiş. Bu arada yorumlara bakıyorum da, kendimiz bile kendi insanımıza ne kadar da acımasız davranıyoruz. Biz böyle yaptıkça dışarıdan düşmana ne gerek var ki?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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abartılan bi futbolcuCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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Altınordu değil BUCASPOR FUTBOL AKADEMİSİNDE YETİŞTİ CENGİZ sonra başkanları S. Mehmet Özkan tarafından BUCA DAN alınarak Altınordu ya gitti. BİLGİSİ OLMAYANLARA DUYRULUR.Cevap Yaz Yayından Kaldır