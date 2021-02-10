İtalya basını Merih Demiral'ı Inter maçının en iyisi seçti

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İtalya Kupası yarı final rövanş maçında, Inter ile 0-0 berabere kalan Juventus, ilk maçı kazanmış olması sebebiyle finale yükselen taraf oldu. Merih Demiral ise performansı ile yine dikkat çekti. İtalyan gazeteleri milli futbolcuyu maçın en iyisi olarak gösterdi.

İtalya'da Merih Demiral fırtınası sürüyor. Juventus'un Inter ile 0-0 berabere kaldığı maçta kusursuz bir performansa imza atan Merih Demiral İtalyan gazeteleri tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti.

SAHANIN EN İYİSİ

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, Juventus-Inter maçında sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih Demiral'ı seçti.

La Gazzetta dello Sport, Merih'e 7.5 puan verirken maçın en iyi adamı olarak gösterdi.

La Gazetta Della Sport Merih Demiral'ın performansı için "Adeta savunmaya duvar ördü. Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makinaya dönüştü" İfadelerini kullandı.

MERİH İLE DE LIGT'İ ÖN PLANA ÇIKARDI

Bir başka İtalyan gazetesi TuttuSport ise Merih Demiral ve savunmadaki Hollandalı partneri De Ligt'e 7.5 puan vererek iki oyuncu maçın iyileri olarak sayfalarına taşıdı.

MERİH İÇİN "DUVAR" BENZETMESİ

Juventus'un İngilizce twitter hesabı ise maç sonunda Merih Demiral ve De Ligt'in fotoğrafını paylaşarak "The Wall" (Duvar) mesajı verdi.