Tüyler diken diken! İstiklal Marşımız'ın çalındığı anda Busenaz'la birlikte herkes ağlamaya başladı

Kadın boksunda tarihimizdeki ilk altın madalyayı getiren Busenaz Sürmeneli, sözünü tuttu. Finalden önce, "O yangınları çıkaranlar; Bir ölür din diriliz, madalyayı getireceğim Türkiyem" diyen Busenaz, dediğini yaptı. İstiklal Marşımızı okuturken Busenaz ve antrenörleri gözyaşlarına boğuldu. Ekranları başında izleyenler de aynı duyguyu yaşadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, kadın boksunda Türkiye adına altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

KAZANIR KAZANMAZ AĞLADI

Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

HERKES AĞLADI

Busenaz Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı. Kokugikan Arena'da yapılan törende, 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz, İstiklal Marşı'nı Tokyo'da dinletti. Altın madalyasını alan Busenaz, İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarına hakim olamadı. Tribünde Busenaz'ın antrenörü, yakınları ve arkadaşları Busenaz gibi gözyaşlarını tutamadı.

"AĞLAMAYACAKTIM"

Busenaz İstiklal Marşı'nda ağlamayacağını ama kendisini tutamadığını ifade etti. Busenaz, "Marşımızı dinlerken gözyaşlarımı tutamadım, boğazım düğümlendi. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. Birkaç olimpiyat daha görüp, adımı tarihe altın harflerle yazdırmak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim, çok mutluyum" dedi.