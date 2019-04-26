İşte Yabancı Kuralı'nın Revize Edilmiş Son Hali

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1 Haziran seçimleri öncesinde yabancı sayısıyla ilgili hummalı bir çalışma yapılıyor. Daha önce de yine Sabah Gazetesi'nde yayınlanan yeni yabancı sayısı kuralı, tüm Türkiye'de tartışılmış, Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının azaltılmasına oy çokluğuyla karşı çıkılmıştı. Trabzonspor, Erzurumspor, Göztepe, Bursaspor, Rizespor gibi kulüpler ise sınırsız yabancı kararının gözden geçirilmesini istemişlerdi.

DEĞİŞMESİN ANCAK İÇERİĞİ YENİLENSİN

14 Mart tarihli haberde federasyonun 6 sahada, 2 kulübede, 2 geniş kadroda toplam 10 yabancı (6+2+2) üzerinde çalıştığı duyurulmuştu. Bu haberin ardından kulüplerden gelen tepkiler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu konuyu tekrar masaya yatırdı. Yabancı sayısının değişmemesi ancak içeriğinde yeniliğe gidilmesi yönünde fikir yoğunluğu oluştu.

TASLAK ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

TFF'nin şu an üzerinde çalıştığı taslak halinde olan yeni kurala göre, kulüpler geniş kadroya yine 14 yabancı oyuncu yazdırabilecek. Maç kadrolarında yine şu anda olduğu gibi 12 yabancı oyuncunun ismi yer alacak. Ancak sahada aynı anda en fazla 8 yabancı bulunabilecek. 11'de 3 Türk statüsünde futbolcu oynatma zorunluluğu olacak.

BEŞ KULÜP 'AZALTILSIN' GÖRÜŞÜNDE

Federasyon bunu henüz bir kural haline getirmedi. İlgili yöneticiler, konuyu 1 Haziran seçimleri öncesinde kulüplerle görüşecek. Kulüpler Birliği'nin Mart'ta yaptığı toplantıda 5 kulübün "Sahadaki yabancı azaltılsın" şeklinde görüş bildirdiğini ifade eden TFF yetkilileri, 8+4+2 şeklinde revize edilen kurala çoğunluğun olumlu bakacağını düşünüyor.

EN ÇOK YABANCI BAŞAKŞEHİR'DE

Süper Lig'de dönem dönem gündeme gelen yabancı sayısında yaşanılacak olası bir düşüş en çok Başakşehir'i, en az Sivasspor ile Kayserispor'u etkileyecek. Yaz döneminde kadrosunda olan 15 yabancının sadece ikisinin sözleşmesi bitecek olan Başakşehir'de 13 isim kalacak. Sözleşmesi bitecek olan oyuncular düşüldüğünde bu rakam Sivasspor ve Kayserispor'da 3 olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise 9'ar yabancısı ile sözleşmesi devam edecek.