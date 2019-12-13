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İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması!

Medipol Başakşehir Kulübü, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Okan Buruk'un Borussia Mönchengladbach maçı öncesi soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

13.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:42

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol , Almanya deplasmanında ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Başakşehir grubu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez üst tura yükseldi.

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından kritik maç öncesinde Teknik Direktör 'un turu getiren o konuşmasını paylaştı. "Yüreği bizimle atan tüm vatandaşlarımıza armağan olsun." notuyla paylaşılan video, beğeni yağmuruna tutuldu.


Haber Videosu

: İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması!
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