: İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması!

13.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:42

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Başakşehir grubu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez üst tura yükseldi.

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından kritik maç öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un turu getiren o konuşmasını paylaştı. "Yüreği bizimle atan tüm vatandaşlarımıza armağan olsun." notuyla paylaşılan video, beğeni yağmuruna tutuldu.

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