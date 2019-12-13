İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması!
Medipol Başakşehir Kulübü, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Okan Buruk'un Borussia Mönchengladbach maçı öncesi soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Başakşehir grubu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez üst tura yükseldi.
Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından kritik maç öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un turu getiren o konuşmasını paylaştı. "Yüreği bizimle atan tüm vatandaşlarımıza armağan olsun." notuyla paylaşılan video, beğeni yağmuruna tutuldu.