İşte FED kararı sonrası dolarda son durum!

ABD Merkez Bankası FED, Temmuz toplantısında oy birliğiyle 25 baz puan faiz indirimine giderek fonlama oranını yüzde 2.00 – 2.25 aralığına çekti. FED'in faiz indirime gitmesinin ardından 5,52 civarında seyreden dolar 5,60'ın üzerine çıktı.

ALBAYRAK, FAİZ İNDİRİMİNE OLUMLU BAKTIĞINI İFADE ETMİŞTİ

Dün ekonomideki gelişmelere dair düzenlediği değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'ye yatırım yapanın kazandığını belirtirken, Türkiye'nin düşük faiz sürecine girdiğini belirtti. Albayrak reel sektörün maliyetlerinin düşmesi anlamında her türlü faiz indirimine olumlu baktığını da söylerine ekledi. Albayrak TL'nin değerine ilişkin sorulara ise rakamsal bir yanıt vermese de TL'nin küresel ticarette rekabetçiliği sağlayacak bir seviyede olmasının önemli olduğunu belirtti.