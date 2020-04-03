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Koronavirüs, Spor

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Süper Lig'de oynayan bazı futbolcular da bu yasağa takıldı.

03.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:01
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse her gün farklı önlemler alınıyor. Son olarak, 1 Ocak 2000 ve üstünde doğan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu karar sonrasında Süper Lig'de forma giyen bazı oyuncular da yasağa takıldı. İşte o isimler:

Emre Demir – Kayserispor: 16

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Ömer Faruk Beyaz – Fenerbahçe: 16

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Emin Bayram – Galatasaray: 17

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Rıdvan Yılmaz – Beşiktaş: 19

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Kartal Kayra Yılmaz – Beşiktaş: 20

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Atalay Babacan – Galatasaray: 20

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Allahyar Sayyadmanesh – Fenerbahçe: 19

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Bünyamin Balcı – Antalyaspor: 20

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Paul Mukairu – Antalyaspor: 20

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Umut Güneş – Alanyaspor: 20

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
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