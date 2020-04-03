İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları Koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Süper Lig'de oynayan bazı futbolcular da bu yasağa takıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse her gün farklı önlemler alınıyor. Son olarak, 1 Ocak 2000 ve üstünde doğan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu karar sonrasında Süper Lig'de forma giyen bazı oyuncular da yasağa takıldı. İşte o isimler: Emre Demir – Kayserispor: 16 Ömer Faruk Beyaz – Fenerbahçe: 16 Emin Bayram – Galatasaray: 17 Rıdvan Yılmaz – Beşiktaş: 19 Kartal Kayra Yılmaz – Beşiktaş: 20 Atalay Babacan – Galatasaray: 20 Allahyar Sayyadmanesh – Fenerbahçe: 19 Bünyamin Balcı – Antalyaspor: 20 Paul Mukairu – Antalyaspor: 20 Umut Güneş – Alanyaspor: 20