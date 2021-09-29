Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Mesut Özil'in karşılaşmada forma giymesi çok zor - Haberler Spor
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Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Mesut Özil'in karşılaşmada forma giymesi çok zor

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Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Mesut Özil'in karşılaşmada forma giymesi çok zor

Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızının geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle Yunan ekibine karşı sahada olması beklenmiyor.

Avrupa Ligi'nde Frankfurt beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin son yaptığı antrenmana gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle katılmadı.

SON DURUMU MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Son durumuna maç günü bakılacak olan tecrübeli yıldızın, Olimpiakos'a karşı sahada olma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'la 30 Eylül Perşembe günü 19:45'te karşı karşıya gelecek.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Haber: Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Mesut Özil'in karşılaşmada forma giymesi çok zor - Haberler Spor
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