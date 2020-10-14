İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları
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İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları

14.10.2020 00:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 01:00
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları

Apple merakla beklenen iPhone 12'lerin tanıtımını yaptı. Teknoloji devinin cihazların yurt dışı satış fiyatlarını açıklamasının ardından iPhone hayranları Türkiye fiyatlarını merak eder oldu. İşte iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları.

Haberler.com/ Mesut ŞAHİN - Teknoloji devi Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. iPhone 11'lerde 3 model piyasaya süren Apple, yeni seride iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 modeli kullanıcılara sunacak.

5G TEKNOLOJİSİNİ DESTEKLEYECEK

Yeni iPhone'lar eskilerine nazaran 5G teknolojisini destekleyecek ve işlemcisi yüzde 50 daha hızlı olacak. Cihazların ekranları seramik koruma kalkanı özelliği ile düşmelere karşı 4 kat daha dayanıklı olacak.

YURT DIŞI FİYATLARI AÇIKLANDI

Türkiye saatiyle 20.00'da başlayan tanıtımda cihazların fiyatları da açıklandı. Buna göre, yurt dışında iPhone 12'ler 799 dolardan, iPhone 12 Mini'ler 699 dolardan, iPhone 12 Pro'lar 999 dolardan, iPhone Pro Max'ler ise 1099 dolardan satışa sunulacak. Yurt dışı fiyatlarının açıklanmasının ardından iPhone hayranları Türkiye fiyatlarını da merak eder oldu.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARINI HESAPLADIK

Haberler.com olarak sizler için yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarını derledik. Şu anki kurdan (1 Dolar: 7,92 TL) yaptığımız hesaplamaya göre;

  • iPhone 12 Mini 10.880 TL + bayi karı
  • iPhone 12 12.400 TL + bayi karı
  • iPhone 12 Pro 15.550 TL + bayi karı
  • iPhone 12 Pro Max ise 17.110 TL + bayi karı olarak Türkiye'de satışa sunulacak.

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