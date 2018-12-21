İstanköy Adası'nda Kalan "Kartepe" Feribotu

Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy (Kos) Adası'na giden ve geri dönmeyen "Kartepe" feribotunun bağlı olduğu şirketin yetkilisi, geminin alıkonulmadığını ve yeni kaptan tarafından Bodrum'a getirileceğini açıkladı.

Yeşil Marmaris ve Tugay Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Tugay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaptanı ve gemicisi gözaltına alınan feribotun, adada kaldığını belirterek, sabah Marmaris'ten gönderilecek bir kaptanın, feribotu adadan alacağını ve normal seferlere devam edeceğini aktardı.

İstanköy Adası'nda yaşanan hadisenin, feribot ve sahibi olduğu şirketle ilgisinin bulunmadığını ifade eden Tugay, "Gemi ve Yeşil Marmaris firması ile ilgili herhangi bir işlem söz konusu değildir. Gemi alıkonulmadı. Bugün akşam adadan dönmemesinin sebebi gözaltına alınan kaptan ve gemicinin bireysel hukuki konularıyla ilgilidir." dedi.

Feribotun, İstanköy Adası'ndan kaptan ve gemicisiz dönemediği için zorunlu olarak bir gece kalacağını dile getiren Tugay, şunları kaydetti:

"Şirketimiz, gemiye yeni kaptan atamıştır. Yeni kaptan, gemiye ancak yarın intikal edeceğinden, gemimiz Bodrum'a yarın dönecektir. Kaptan ve gemiciye atılan suçların, şirketimiz ve gemimiz ile hiçbir bağlantısı yoktur. Söz konusu suçlama ve hadise gemimizde değil İstanköy yolcu salonunda cereyan etmiştir."

Kaynak: AA