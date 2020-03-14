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İstanbul, Ataşehir, TV, Ekonomi, Güncel

İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti

İstanbul'daki şehir hatları vapurlarının efsane satıcısı olan ve "Burhan Pazarlama" olarak bilinen Burhan Demircan, hayatını kaybetti. Demircan, kendine has satış yöntemiyle yerli ve yabancı birçok gazete, dergi ve TV'ye haber olmuştu.

14.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:53
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı

Yedi yaşından beri İstanbul'un vapurlarında kendine has bir şekilde 59 yıl boyunca satış yapan "Burhan Pazarlama" olarak bilinen Burhan Demircan hayatını kaybetti. Demircan, bugün ikindi vakti Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TRT BELGESELİNİ ÇEKMİŞTİ

Vapurlarda satışların yasaklandığı 2015 yılına kadar işini 59 yıl boyunca severek yapan Burhan Demircan'ın ikna edici satış yöntemi yerli ve yabancı birçok gazete, dergi ve TV'ye haber olmuştu. TRT'nin yıllar önce belgeselini yaptığı Burhan Pazarlama, İstanbul'da yaşayanların vapurda en az bir kere rastladığı bir isimdi.

İBB TWİTTER'DAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

İstanbul'un efsana ismi olan Demircan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili İBB'den de bir paylaşım geldi. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer 'Burhan Pazarlama' aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak."


İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti

Haberin Videosu:

İstanbul efsanelerinden ''Burhan Pazarlama'' vefat etti

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