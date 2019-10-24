Şehir hastanesi projesinin iptal edilmesi İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanını zora soktu

24.10.2019 12:16

Haberler.com/ DETAY HABER

2013 yılında çalışmalara başlanan ve Anadolu yakasının en büyük şehir hastanesi olması planlanan 4 bin 200 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edildi. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Sancaktepe Belediye Başkanı seçilerek İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı olan Şeyma Döğücü, söz konusu projeyi seçim vaadi olarak kullanmış ve ilçeye istihdam sağlayacağını belirtmişti. İhalenin iptali ile Döğücü zora girecek.

"ÇALIŞACAKLARIN ÖNCELİKLE SANCAKTEPELİ OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Döğücü Sancaktepe Şehir Hastanesi ile seçim döneminde verdiği vaatlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim ilçemiz için belirlenmiş şehir hastanesi projemiz var. Bu bizim ilçemiz için büyük şans. İlçemize ekonomik anlamda katkısı çok olacak. Hem sağlık turizmi anlamında bize getirisi çok olacak hem de bu proje vasıtası ile TEM otoyolundan, Kuzey Marmara otoyolundan ve bağlantı yollarından çıkışlar da verilerek ilçemizin ulaşımına büyük katkılar olacak. ilçemizdeki işsizlik problemine de istihdam anlamında çok katkıları olacak bir proje. Ayrıca hastanemizde çalışacakları öncelikle Sancaktepeli vatandaşlarımız olmasını sağlayacağız"

VAATLERİ BOŞA ÇIKMIŞ OLDU

Döğücü'nün vaatlerinde en dikkat çeken detay, istihdam konusundaydı. Sancaktepeli seçmenler Döğücü'nün istihdam vaadine inanmış ve kendisine oy vermişti. Şimdi iptal edilen ihale ile Döğücü'nün vaatleri boşa çıkmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Döğücü'nün bu durum karşısında nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

BELEDİYEYE AİT BİNA SATILMIŞTI

Sancaktepe Belediyesi, geçtiğimiz ay 50 milyon liralık borçlanma kararı almıştı. Göreve yeni başlayan yönetim, hükümet konağı olarak kullanılan kendi mülkiyetindeki eski belediye binasını bedeli karşılığında İçişleri Bakanlığı'na devretmişti.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

Şeyma Döğücü, 1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı.

Döğücü, İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşuyla birlikte 2002 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasi hayata katıldı.

Şeyma Döğücü, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev aldı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Döğücü, 2013-2014 yıllarında Türkiyenin ilk başörtülü kadın belediye başkan yardımcısı olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk annesidir. Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı oldu.