İstanbul'un Aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm olduu

02.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:30

İstanbul'da Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 35,35 ile yaş üzüm olurken, yüzde 15,90'lık fiyat düşüşüyle en çok portakal ucuzladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO 2019 Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 82'sinin perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Aralık ayında yaş üzüm fiyatı yüzde 35,35 arttı

Aralık ayında Gıda Harcamaları, Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Yaş Üzüm yüzde 35,35 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 34,11 ile taze fasulye, yüzde 24,71 ile salatalık, yüzde 22,93 ile domates, yüzde 20,84 ile yeşil soğan, yüzde 17,04 ile konutla ilgili harcamalar grubundan fuel oil oldu.

2019 Aralık ayında portakal yüzde 15,90 ucuzladı

2019 Aralık ayında Gıda harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Portakal yüzde 15,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ulaştırma harcamaları grubundan; yüzde 9,13 ile şehirler arası otobüs, yüzde 8,88 ile gıda harcamalarında muz, yüzde 8,59 pırasa, yüzde 4,63 ile karnabahar ve yüzde 4,04 ile lahana oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA