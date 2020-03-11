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Marmaray, İstanbul, Tahran, Sofya, Ekonomi

İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerine koronavirüs nedeniyle geçici olarak ara verdi.

11.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:02

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) koronavirüse karşı çeşitli tedbirler almaya devam ederken, İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerine bugün itibarıyla geçici olarak ara verdi.

TRENLER GÜNLÜK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Yüksek hızlı ve konvansiyonel trenler ile Marmaray ve Başkentray da dahil olmak üzere tüm tren setleri, günlük seferleri sonunda dezenfekte ediliyor. Yüksek hızlı trenlerde günlük 23 bin, konvansiyonel trenlerde 45 bin, Marmaray'da 430 bin, Başkentray'da ise 39 bin yolcu taşınıyor. Bu arada, yeni tip koronavirüse karşı kurumsal tedbirlerin yanı sıra, yolcular ve şirket personeli de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş ve videolarla bilgilendiriliyor.

İRAN SEFERLERİ DE DURDURULMUŞTU

Türkiye ile İran arasında demir yolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara-Tahran hattında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de koronavirüs nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

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İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İstanbul-Sofya tren seferleri durduruldu

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