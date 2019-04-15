İstanbul Havalimanı Otoparkı Artık Ücretli

Büyük taşınmanın ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz otopark hizmeti bugün sona erdi. Yapılan ücretlendirmede 1 saatlik kapalı otopark 21 TL, açık otopark ise 16 TL olarak belirlendi.

BUGÜNDEN İTİBAREN ÜCRETLİ OLDU

29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu. 7 Nisan tarihi itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.

Belirlenen ücret tarifesine otopark ücretleri şöyle oldu:

KAPALI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

1 saat 21 TL

1-3 saat 25 TL

3-6 saat 39,50 TL

6-12 saat 47 TL

12-24 -saat 63 TL

Abonman aylık 444 TL

AÇIK OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

0-1 saat: 16 TL

1-3 saat: 19 TL

3-6 saat: 29 TL

6-12 saat: 32 TL

12-24 saat: 44.50 TL

Abonman aylık 332 TL

Kaynak: DHA