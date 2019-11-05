İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borç yapılandırmasına gitti

05.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:00

Reuters'ta yer alan habere göre, geçen yıl yaşanan kur krizinden en fazla etkilenen şirketlerden olan İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borcunun en fazla 5 milyar euroluk (32 milyar TL) kısmını yapılandıracak.

Haberde, IGA'nın yatırım için aldığı kredilerin yeniden finanse edilmesi için Doğuş Holding ve Fiba Holding'in Londra'da ortak kurdukları 'Dome Group Dome Group'a vekalet verdikleri belirtildi.

IGA, bu adım ile Nisan ayında tam kapasite ile faaliyete geçen havaalanı projesinin finansman maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

İHALEYİ NE KADARA ALDILAR?

İstanbul'un üçüncü ve en büyük havalimanının ihalesi 2013 yılında yapıldı. Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG (İGA) ortaklığı ihaleyi 22 milyar 152 milyon euro KDV ile aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan İstanbul Havalimanı'nın yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro olarak açıklandı. Vergiler hariç havalimanı inşaatından devlete 32,4 milyar euro ödenecek. 4 etaptan oluşan havalimanının ilk etabı bu yıl açıldı.

Kolin İnşaat Turizm A.Ş.'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat ve Kalyon Havacılık tarafından devralınması işlemine izin verildi.