: İstanbul'da sahte banka kuran vurguncuların oyununu BDDK bozdu

04.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:16

Eurobank Kos SH. A. adında sahte bir banka şubesi kuran dolandırıcılar, ihaleye girecek şirketlere düşük komisyonlu milyonluk teminat mektupları verdi. Sahte mektuplarla ihale kazanan şirketler, dolandırıldıklarını aylar sonra anladı ve konuyu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) şikayet etti. Kurumun müdahalesiyle soruşturma başlatıldı.

NASIL DOLANDIRDILAR?

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'de bugüne dek örneğine hiç rastlanmayan vurgun şu şekilde gerçekleşti: Dolandırıcılar, sahte banka vurgununa başlamadan önce Antalya'da AHAS adlı bir holding kurdu. Holdingin enerji, madencilik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren dev bir şirket olduğu algısı yurt içi ve yurt dışındaki medya organlarında yayınlanan PR haberleriyle sağlandı.

Ardından sahte banka için Salacak'ta Boğaz manzaralı gösterişli bir yalı tutuldu. Sözde banka şubesi için de bir bina kiralanıp tabelalar asıldı. Hatta Eurobank Kos. SH. A. İstanbul şubesi ünvanlı sahte bankanın ofisi dahi kendi hazırladıkları çeklerle kiralandı. Ondan sonra da milyonluk ihalelere giren dev şirketlere düşük maliyetli geçici ve kesin teminat mektubu düzenlenmeye başlandı. İnternet üzerinden reklam yapan dolandırıcılar kendi bankalarında, kendi kredi kartlarını dahi bastı. Sahte bankanın internet bankacılığı da gerçek bankaları aratmayacak şekilde tasarlandı.

SAHTE TEMİNAT MEKTUBU

Sahte banka şubesi, şirketleri çeşitli yöntemlerle ağına düşürdü. Milyonluk ihaleler için gerekli olan teminat mektupları onda bir fiyatına hazırlandı. Kaşesi, imzası ve içeriğiyle dolandırıcılar tarafından özenle hazırlanan teminat mektubunun tek eksiği bir karşılığının olmayışıydı. Sahte bankanın bu yolla dolandırdığı şirketlerin şikayetiyle ortaya çıkan olay sonrası BDDK soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de konuyla ilgili kapsamlı inceleme yürüttü.

41 MİLYONLUK İHALE İPTAL

BDDK'nın soruşturması sonrasında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Karabulut sahte banka şubesi yöneticileri tutuklu sanıklar Hacı Mehmet E, Hakan Ö. ile tutuksuz sanıklar Şakir T, Yusuf E, İsmail K. ve Sami K. hakkında Bankacılık ve Kredi Kartları Kanunları'na aykırılık suçlarının yanı sıra nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamedeki bilgilere göre, akıl almaz vurgun, Elif Sağlık ve Sosyal Hizmetler Tic. A.Ş.'nin yetkilisi Barış Bıyık ile Varoz Güvenlik yetkilisi Pınar Ankışhan'ın girdiği PTT personel hizmetleri ile ilgili ihalede ortaya çıktı. İki ortak ihtiyaçları olan 41 milyon 500 bin TL tutarlı teminat mektubunu sahte bankadan temin etti. Daha sonra mektubun sahte olduğu anlaşılınca ihale iptal edildi. Dolandırıcılar HCG Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye de 1,8 milyon bedelli teminat mektubu hazırladı. Mektubun sahte olduğu anlaşılınca firma ihaleye kabul edilmedi.

BDDK RAPOR HAZIRLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sahte banka şebekesi hakkında şikayetçi olan BDDK Denetim İkinci Daire Başkanlığı tarafından vurgunla ilgili bir rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre EuroBank Kos. SH. A.'nın bankacılık faaliyetleri yapmak için BDDK'ya bir başvurusu ve yetkisinin olmadığını belirtilerek sahte bankanın yasa dışı faaliyetlerinden dolayı cezalandırılması talep edildi. BDDK; hazırladığı raporda, sahte banka hakkında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapılması gerektiğini belirtti. BDDK ayrıca Kosova Merkez Bankası'na resmi yazı yazarak bu isim ve unvan da bir banka olup olmadığını da sordu. Kosova'dan böyle bir bankanın var olduğuna ilişkin bir bilgi gelmedi.

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