İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler hangileri? İstanbul'da kira fiyatları ne kadar?

İSTANBUL (Haberler.com) - Son dönemde konut fiyatlarının hızlı artışı hem kiracı ve kiraya vereni kara kara düşündürüyor. Bütçeye uygun ev bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği İstanbul'da ise konut fiyatları her geçen gün artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı. Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri raporda İstanbul'da konut fiyatlarının en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı.

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI İLÇELER HANGİLERİ?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri raporda İstanbul'da konut fiyatlarının en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı. Rapora göre Ekim'de İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Şile ve Sarıyer izledi.

KADIKÖY:

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387

Yıllık değişim: Yüzde 95,3

ŞİLE

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695

Yıllık değişim: Yüzde 80,3

SARIYER

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 13 bin 345

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 22 bin 222

Yıllık değişim: Yüzde 66,5

ÇATALCA

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 276

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 5 bin 440

Yıllık değişim: Yüzde 66

AVCILAR

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 744

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 6 bin 200

Yıllık değişim: Yüzde 65,6

BEŞİKTAŞ

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 11 bin 244

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 18 bin 517

Yıllık değişim: Yüzde 64,7

MALTEPE

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 889

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin

Yıllık değişim: Yüzde 63,6

BEYKOZ

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 7 bin 312

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 11 bin 785

Yıllık değişim: Yüzde 61,2

BÜYÜKÇEKMECE

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 583

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 7 bin 333

Yıllık değişim: Yüzde 60

ÜSKÜDAR

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 6 bin 71

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 9 bin 677

Yıllık değişim: Yüzde 59,4

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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