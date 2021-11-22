İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler hangileri? İstanbul'da kira fiyatları ne kadar?
İnşaat maliyetlerinin artması ve sorunlu çevre ülke vatandaşlarından gelen konut satın alma talepleri fiyatları tırmandırdı. Bu tırmanış İstanbul'da kendini bir hayli fark ediliyor. Peki İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler hangileri? vatandaşlar merak ediyor.
İSTANBUL (Haberler.com) - Son dönemde konut fiyatlarının hızlı artışı hem kiracı ve kiraya vereni kara kara düşündürüyor. Bütçeye uygun ev bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği İstanbul'da ise konut fiyatları her geçen gün artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı. Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri raporda İstanbul'da konut fiyatlarının en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri raporda İstanbul'da konut fiyatlarının en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı. Rapora göre Ekim'de İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Şile ve Sarıyer izledi.
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387
Yıllık değişim: Yüzde 95,3
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695
Yıllık değişim: Yüzde 80,3
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 13 bin 345
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 22 bin 222
Yıllık değişim: Yüzde 66,5
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 276
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 5 bin 440
Yıllık değişim: Yüzde 66
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 744
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 6 bin 200
Yıllık değişim: Yüzde 65,6
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 11 bin 244
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 18 bin 517
Yıllık değişim: Yüzde 64,7
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 889
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin
Yıllık değişim: Yüzde 63,6
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 7 bin 312
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 11 bin 785
Yıllık değişim: Yüzde 61,2
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 583
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 7 bin 333
Yıllık değişim: Yüzde 60
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 6 bin 71
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 9 bin 677
Yıllık değişim: Yüzde 59,4
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
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