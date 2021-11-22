İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler hangileri? İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler hangileri? İstanbul'da kira fiyatları ne kadar?

Haberler.com - Haberler | Gündem
İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler hangileri? İstanbul'da kira fiyatları ne kadar?

İnşaat maliyetlerinin artması ve sorunlu çevre ülke vatandaşlarından gelen konut satın alma talepleri fiyatları tırmandırdı. Bu tırmanış İstanbul'da kendini bir hayli fark ediliyor. Peki İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler hangileri? vatandaşlar merak ediyor.

İSTANBUL (Haberler.com) - Son dönemde konut fiyatlarının hızlı artışı hem kiracı ve kiraya vereni kara kara düşündürüyor. Bütçeye uygun ev bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği İstanbul'da ise konut fiyatları her geçen gün artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı. Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri raporda İstanbul'da konut fiyatlarının en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri raporda İstanbul'da konut fiyatlarının en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı. Rapora göre Ekim'de İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Şile ve Sarıyer izledi.

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387

Yıllık değişim: Yüzde 95,3

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695

Yıllık değişim: Yüzde 80,3

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 13 bin 345

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 22 bin 222

Yıllık değişim: Yüzde 66,5

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 276

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 5 bin 440

Yıllık değişim: Yüzde 66

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 744

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 6 bin 200

Yıllık değişim: Yüzde 65,6

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 11 bin 244

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 18 bin 517

Yıllık değişim: Yüzde 64,7

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 889

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin

Yıllık değişim: Yüzde 63,6

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 7 bin 312

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 11 bin 785

Yıllık değişim: Yüzde 61,2

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 583

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 7 bin 333

Yıllık değişim: Yüzde 60

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 6 bin 71

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 9 bin 677

Yıllık değişim: Yüzde 59,4

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title