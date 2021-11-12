İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi kabul edildi

İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 3 ay sonra kabul edildi.

ZAM KARARI RESMİLEŞTİ

Bazı ilçelerde 1 Eylül'den itibaren 2,5 TL'den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25'lik artış, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bu akşamki meclis toplantısı sona ermesiyle resmileşti. Bu kararın ardından İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başlayacağı bildirildi.

EKMEĞİN KİLOGRAM FİYATI 11 LİRAYA YAKLAŞTI

Yeni tarifeyle birlikte ekmeğin kilogram fiyatının 9,09 TL'den 10,87 TL'ye yükseldiğini kaydeden İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, "Bu artık resmi fiyattır. İTO resmi tarifeyi basıp, fırınlara iletecektir ama bu pazartesiyi bulur. Fırıncı bugünden itibaren yeni tarifeden satışa başlayacak. Kilogramı 10,87 TL'yi geçmeyecek şekilde herhangi bir gramajdan satılıp, fiyatı ona göre belirlenebilir" dedi.

ESNAF ODASI'NIN ZAMMI BUGÜN ONAYLAMASI BEKLENİYOR

Esnaf Odası'na bağlı fırıncıların yapacağı ekmek zammının ise, bugün onanması bekleniyor.

BAZI FIRINLAR ZAMLI SATIYORDU

İstanbul'da ilçelere göre ekmek fiyatının değişkenlik gösterdiğini söyleyen fırıncılar, özellikle Büyükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Ümraniye, Eyüpsultan, Bağcılar ve Şişli ilçelerindeki fırınlarda fiyat artışının henüz kesinleşmemesine rağmen uygulandığını söyleyerek tepki göstermişti.

İBB DE ZAM YAPMIŞTI

Başta un olmak üzere artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar uzun süredir zam konusunda girişimlerde bulunuyordu. Un fiyatları yıl başından bu yana yüzde 40'tan fazla artmıştı. Söz konusu gelişmelere paralel olarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) de Halk Ekmek Büfeleri'nde sattığı 39 çeşit paketli unlu mamullerine 8 Kasım'dan itibaren yüzde 33,5 civarında zam yapmıştı.

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