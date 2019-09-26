İşte İstanbul'da büyük paniğe neden olan depremin hissedildiği iller

26.09.2019 14:30

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem nedeniyle büyük panik yaşandı. Depremin ardından İstanbul genelinde vatandaşlar sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Deprem İstanbul'un yanı sıra, Düzce, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve Bursa'da hissedildi.

AFAD DEPREMİN ŞİDDETİNİ 6 OLARAK AÇIKLADI

Depremin şiddetini Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9 olarak, Kandilli Rasathanesi 6 olarak, AFAD ise5,8 olarak duyurdu. Deprem İstanbul'un tüm ilçelerinde hissedildi.

15 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntı yaşandı.

YERİN 6,99 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE OLUŞTU

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.