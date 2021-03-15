İstanbul'da bugünden itibaren kıraathane, berber, internet kafe gibi yerlere girişte HES kodu zorunlu oldu
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İstanbul'da bugünden itibaren kıraathane, berber, internet kafe gibi yerlere girişte HES kodu zorunlu oldu

15.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:26

İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla bugünden itibaren kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu ve spor salonlarına HES koduyla girilmeye başlandı. İşletme sahipleri ve müşteriler uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 11 Mart'ta yeni kararlar alınmıştı. Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

HES Kodu zorunluluğu ile iş yerlerine girişler sabah saatlerinden itibaren başladı. Beyoğlu'nda HES Kodu ile kıraathaneye gelenler de uygulamayı açarak içeri girdi. Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Bu uygulama hem bizim için hem de diğer vatandaşlar için çok önemli" dedi.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

HES Kodu ile kıraathaneye giren Fatih Bulut "HES koduyla içeri girdiğimiz daha iyi oldu. Hem bizim sağlığımız hem de başkasının sağlığı için daha iyi oldu. Bu uygulamayı destekliyorum" dedi. Kıraathane işletmecisi Murat Aktaş ise "Bugün müşterilerimize de söyledik. HES kodu olmadan kimseyi içeri almayacağız. Kaymakamımız da söyledi. Bugünden itibaren HES kodu mecburi. Sorumluluk getirdiler. Denetlemeler de var. Bu uygulama için geç bile kalındı. Ama sonunda oldu iyi oldu" diye konuştu.

"SIKI DENETİM YAPILMASI GEREKLİ"

Ataşehir'de bir kırarathaneye çay içmeye gelen Servet Gökçil ise "Bu uygulama çok iyi oldu. Sıkı denetim yapılması gerekli. Kurallara uyarsak koronavirüsten kurtulacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Çay içmeyen gelen Muhammer Boz, "HES kodu kontrol edildi.Olması gereken bir uygulama. Çay içmeye geliniyor, gelenlerde risk var mı yok mu bilmemiz gerekiyor" dedi. Kahvehane sahibi Zekeriya İleri, HES kodu kontrol etmeden içeri kimseyi almıyoruz. Kurallara uyuyoruz . Hem bizim için hem vatandaşlar için çok güzel bir uygulama. Gelen müşterilerin ateşlerini de kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bugünden itibaren kıraathane, berber, internet kafe gibi yerlere girişte HES kodu zorunlu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KABUL: Kabul etmeyin. Halk bu hes kodu damgasını kabul etmemeli. Herkes damgalanıyor.
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