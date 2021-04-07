İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti

Türk ekonomisinde yaşanan türbülansın en fazla etkilediği sektörlerden biri olan inşaatta dev bir iflas haberi geldi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 73 yıllık Garanti Koza İnşaat şirketinin iflasına karar verdi. Bugüne kadar İstanbul'da 20 binden fazla konut üreten Garanti Koza'nın 6'sı büyük olmak üzere 60-70 hissedarı bulunuyordu. Firmanın Türkiye'de hayata geçirdiği bazı projelerde vatandaşlar tapularını alamadığı için mağdur olmuştu.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin aldığı konuyla ilgili olarak 30 Mart 2021 tarihinde aldığı karara göre şirketin tasfiye işlemleri başladı.

2020/917 Esas sayılı kararının 31 Mart günü yapılan duyurusu şöyle: 2600-0 İstanbul Ticaret Sicil Numarasında ve 3890006679 vergi numarasında kayıtlı 'Oruçreis Mh. Teskstilkent Cd. Tekstilkent Sitesi B blok, No:12A/161 Esenler/ İstanbul' adresinde faaliyet gösteren müflis Garanti – Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30/03/2021 tarih saat 14:24 itibari ile iflasına karar verilmiş olup tasfiye işlemlerine Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı dosyasından başlanılmıştır. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

VATANDAŞLAR TAPULARINI ALAMAMIŞTI

Bugüne kadar İstanbul'da 20 binden fazla konut üreten ve Akkoza ile Akbatı gibi markaları kente kazandıran Garanti Koza'nın 6'sı büyük olmak üzere 60-70 hissedarı bulunuyordu.

Bulgaristan'da da konut, AVM ve otel projelerini bulunan şirketin Türkiye'de hayata geçirdiği bazı projelerde vatandaşlar tapularını alamadığı için mağdur olmuştu.

İPOTEK SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞMIŞLARDI

Mal sahiplerinin birçoğu dairelerini ve tapuyu teslim aldıktan sonra satmak üzere girişimde bulununca ipotek sürpriziyle karşılaşmıştı.

Borçları olmadığı halde, tapularının üzerinde ipotek olduğunu öğrenen konut sahipleri, soluğu Garanti Koza'nın yönetiminde almış. Firmanın aldığı ticari krediyi ödeyemediği için bir bankanın evlere ipotek koyduğunu öğrenmişlerdi.

Türkiye'nin en zenginleri kim? 2021 Türkiye zenginler listesi!
Türkiye'nin en zenginleri kim? 2021 Türkiye zenginler listesi!
Gizem Öztok Altınsaç kimdir? Gizem Öztok Altınsaç hayatı ve biyografisi nedir?
Gizem Öztok Altınsaç kimdir? Gizem Öztok Altınsaç hayatı ve biyografisi nedir?
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ahmet Kural Burak Deniz Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Cenk Tosun Hakan Kutlu Yılmaz Vural Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:55:53. #1.14#
title