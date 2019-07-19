İmamoğlu, İBB'de 3 kritik görev için atamaları yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bugüne kadar en yoğun mesaisini oluşturan imar ile ilgili yönetim kadrolarına yeni isimler atandı.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞINA GÜRKAN AKGÜN GETİRİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, 1 Temmuz günü Genel Sekreter Yardımcılığına getirilen Mehmet Çakılcıoğlu'na bağlı olan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına Gürkan Akgün'ün ataması yapıldı. Daha önce Beylikdüzü Belediyesinde Plan ve Proje Müdürü olan Akgün, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Genel Merkezinde yönetim kurulu üyelikleri de yapmış bir isim.

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRÜ TÜLÜN İNAL OLDU

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı olan İBB'nin en önemli müdürlüklerinden Boğaziçi İmar Müdürlüğünde de değişikliğe gidildi. Yeni Boğaziçi İmar Müdürü Tülün İnal oldu. Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görevleri arasında ruhsat, iskan izin işlemleri, yapı ve tadilat ruhsatları verilmesi, boğaziçindeki yapıların denetlenmesi bulunuyor.

ŞİMŞEK'İN YERİNE SEÇKİN GETİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta istifa eden İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek'in yerine de Yasin Çağatay Seçkin getirildi. Profesör Dr. Seçkin, İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı da Yavuz Saltık oldu.