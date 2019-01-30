Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi. 19 Haziran'a ertelenen dava sonrası adliyeden ayrılan Arda Turan, "Çok fazla söylenecek şey yok" dedi.

ARDA VE BERKAY HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin, müşteki-şüpheli olarak yargılanacakları dava kapsamında hakim karşısına çıktı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki-sanık olan Arda Turan ve Berkay Şahin ile davanın müştekisi, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin, avukatlarıyla birlikte katıldı.

"ÇOK FAZLA SÖYLENECEK ŞEY YOK"

Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma sona erdi. Duruşmada Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan'ın talebini reddetti. Adliyeden çıkarken açıklama yapan Turan, "Konu zaten yargıda, çok fazla söylenecek şey yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Arda Turan ve Berkay Umut Evirgen'in işletmeciliği yaptığı mekanda birbirine girmişti. İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmişti. Arda Tura'nın eşini taciz ettiğini öğrenen Berkay futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak Arda Turan'la konuşmak isterken kavga büyümüş ve Berkay'ın burnu kırılmıştı. Berkay'ın hastaneye gitmesinden sonra Arda Turan da silahla hastaneye gitmişti. Hastanede yaşanan kavgada ise Arda Turan'ın silahı bir el ateş almıştı. Arda Turan olayın namus meselesi olmadığını söylese de Berkay hep aksini söylemişti. Tüm bu olay sonrası ise iki ayrı dava açılmıştı ve davanın 31 Ocak 2019 tarihinde görülmesine karar verilmişti.

Kaynak: DHA