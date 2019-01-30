Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok
Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi. Adliye çıkışı konuşan Arda, "Konu yargıda fazla söylenecek şey yok " dedi.
Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi. 19 Haziran'a ertelenen dava sonrası adliyeden ayrılan Arda Turan, "Çok fazla söylenecek şey yok" dedi.
ARDA VE BERKAY HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin, müşteki-şüpheli olarak yargılanacakları dava kapsamında hakim karşısına çıktı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki-sanık olan Arda Turan ve Berkay Şahin ile davanın müştekisi, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin, avukatlarıyla birlikte katıldı.
"ÇOK FAZLA SÖYLENECEK ŞEY YOK"
Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma sona erdi. Duruşmada Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan'ın talebini reddetti. Adliyeden çıkarken açıklama yapan Turan, "Konu zaten yargıda, çok fazla söylenecek şey yok" dedi.
NE OLMUŞTU?
Arda Turan ve Berkay Umut Evirgen'in işletmeciliği yaptığı mekanda birbirine girmişti. İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmişti. Arda Tura'nın eşini taciz ettiğini öğrenen Berkay futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak Arda Turan'la konuşmak isterken kavga büyümüş ve Berkay'ın burnu kırılmıştı. Berkay'ın hastaneye gitmesinden sonra Arda Turan da silahla hastaneye gitmişti. Hastanede yaşanan kavgada ise Arda Turan'ın silahı bir el ateş almıştı. Arda Turan olayın namus meselesi olmadığını söylese de Berkay hep aksini söylemişti. Tüm bu olay sonrası ise iki ayrı dava açılmıştı ve davanın 31 Ocak 2019 tarihinde görülmesine karar verilmişti.
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berkay çokmu iyi . çingenenin biri 3 korumayla gezen adam normalmi sen neyden korkuyosun 3 korumayla geziyosun düzgün adam olsa apaçi gibi giyinmez. 2 şakı yapıp milleti kandırın dinlemeyn arkadaş u soytarıları kazanırmayın bunlara elinizdeki üç kuruşuCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Arda Turan ! Türkiye den defol git ! İstenmiyorsun ! ! !Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Boş kafalı Arda futbol''da başarılı olabilir ama hayatta sınıfta kalmış, , , beş kuruşluk biriCevap Yaz 7 Yayından KaldırX: yoo gayette 555555555555555555555 kuruşlukmuş aylık kazancını duymadıysan duyy1 2 Yayından Kaldır
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Artist sanki baloya gelmiş utanmadan sırıtıyor birdeCevap Yaz 4 Yayından Kaldır