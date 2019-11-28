2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olan İETT, 3 yeni alanda atılım yapacak

28.11.2019 08:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:15

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün, 2 milyar 980 milyon liralık 2020 bütçesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'i tarafından onaylandı. Belediyenin Saraçhane'deki Meclis salonunda İETT bütçesi ele alındı.

Meclis'te konuşan İETT Genel Müdür Vekili Hamdi Alper Kolukısa, 2019 yılında yolculuk sayısının yüzde 8 arttığını söyledi. İETT'nin 2020 yılı bütçe hedeflerini paylaşan Kolukısa, "2020 yılında, personel giderleri 450 milyon 665 bin lira. 2019'da personel giderleri yüzde 48 olmuştur. Bu rakam 2020'de yüzde 44'e düşürülecektir. Bu oranı 2022 yılında yüzde 40'ın altına düşürmeyi hedeflemekteyiz. Giderlerimizin toplamının 2 milyar 980 milyon lira olacağı planlanmıştır. Bütçe gelirlerimizden teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2 milyar 528 milyon lira. Diğer gelirlerle birlikte 2 milyar 930 milyon TL olacağı planlanmıştır" şeklinde konuştu.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından oturumu yöneten Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı, İETT'nin 2020 bütçesini oylamaya sundu. İETT'nin 2 milyar 980 milyon liralık 2020 bütçesi, oy birliği ile kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Öte yandan İETT'nin hazırlayarak Meclis üyelerine sunduğu bütçe kitapçığına göre, 50 yeni metrobüs aracı ile şehir içi kullanım için 130 adet solo otobüs alınacak. Otobüslerin öz kaynak ve borçlanma yoluyla alınacağı kaydedildi.

BÜTÇENİN YÜZDE 9,54'Ü YATIRIMA HARCANACAK

Bütçe geçen yıla göre yüzde 19,20 oranında arttı. Bütçede yatırım harcamalarına yüzde 9.54 yani 284 milyon 164 bin TL ödenek ayrıldı.

YENİ OTOBÜSLER İÇİN 250 MİLYON LİRA

Sözcü'nün haberine göre yatırım kalemleri 3 maddeden oluştu. Birinci sırada yer alan otobüs ve metrobüs alımı için 250 milyon TL ayrıldı.

Metrobüs hattında kullanılmak üzere yüksek yolcu taşıma kapasiteli 50 adet araç, şehir içi ulaşım için de 130 adet solo otobüs alınması planlanıyor.

180 yeni otobüs, öz kaynak ve borçlanma yoluyla alınacak.

İETT FİLOSUNDA 3 BİN 103 OTOBÜS BULUNUYOR

İETT'nin filosunda şu an 3 bin 103 adet otobüs bulunuyor. Metrobüs filosunda Kadir Topbaş döneminde alınan arızalı çıktıkları için kullanılamayan "Phileas" marka 49 adet araç da yer alıyor. Yatırım kalemlerinin ikinci sırasında yer alan "menkul, gayrimenkul, yapım-bakım-oranım" için 20 milyon 570 bin TL, üçüncü sıradaki "teknolojik altyapı yatırımları" için de 13 milyon 594 bin TL ayrıldı.