Isparta Emrespor'dan 23 gollü fark

22.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:19

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin 11. haftasında lider Emrespor, Tuğraspor'u 23-0 yenerek tarihi bir farka imza attı.



Isparta Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maçı Burak Yanardağ, Musa Yılmaz ve Erkut Deliktaş yönetti. Emrespor, Bilge (7), Emre (4), Erdem (3), Yasin (3), Süleyman (3), Ömer (3) ile 23 gol buldu. Bu dakikadan sonra Tuğraspor'da 5 oyuncu sakatlık bahanesiyle oyun alanı dışına çıktı.



Karşılaşmanın hakemi Burak Yanardağ, Tuğraspor'un sahada 6 kişi kaldığını görünce maçı tatil etti. Karşılaşma 23-0 sona ererken, Emresporlular, maç sonunda devreye lider girmenin sevincini yaşadılar.



Emrespor 2. Başkanı Ender Kızıltan, tarihi farkla imza attıklarını belirterek, "Neredeyse 3 dakikada bir gol attık. Amacımız, Isparta şampiyonluğu, ardından Bölgesel Amatör Lig. O nedenle devre arasında da bol bol özel maç yapıp, Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefimize ulaşacağız. Başta başkanımız Ozan Gezer'e, yönetimimize, hocamız Mustafa Özsavlu'ya, Akif Karadem'e, Hasan Taşkıran'a, Musa Güzel'e, sporcularımıza ve taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA