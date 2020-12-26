Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hakan Karaca istifa etti
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Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hakan Karaca istifa etti

26.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:41
Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hakan Karaca istifa etti

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca görevinden istifa etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca görevinden istifa etti.

Karaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Büyük bir gururla çalıştığım Ispartaspor kulübünden gördüğüm lüzum üzerine bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım.Çalıştığım süre boyunca bana yardımcı olan başta futbolcu kardeşlerime, tüm ekibime, Kulüp çalışanlarına ve Ispartaspor camiasına ve büyük taraftarlarına teşekkür ederim. Ispartaspor kulübüne de bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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