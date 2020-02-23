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İspanyollardan bomba iddia! Mustafa kapı...

Galatasaray Kulübü, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.

23.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:53
İspanyollardan bomba iddia! Mustafa kapı...

Kulübü, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasıyla 17 yaşındaki Mustafa Kapı'yı kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.


Bu açıklamanın ardından adı çeşitli kulüplerle anılan genç orta saha oyuncusu şimdi de 'dan gelen bir ile gündeme geldi. İspanyol sitesi Diariomadridista'nın haberine göre genç yetenek için devreye girdi. Real Madrid'de Juni Calafat liderliğindeki scout departmanı Mustafa Kapıyı gözüne kestirdi.


Ayrıca, sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği ve takımıyla olan kontratını uzatmayacağı için başka takımlarla müzakere etme konusunda özgür olan Kapı'yla,  Real Madrid ve Barcelona dahil olmak üzere bir çok üst düzey kulübün görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.



Kaynak: Hürriyet

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