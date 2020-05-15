İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, Leicester City'de forma giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı. İspanyol devinin Çağlar Söyüncü'yü Gerard Pique sonrası dönem için değerlendirmeyi düşündüğü ortaya atıldı.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin devam edecek olmasından memnun. Özellikle Premier Lig'in başlayacak olması Katalan ekibinin radarındaki oyuncuları izleme açısından çok önemli.

Premier Lig'de Leicester City forması ile sergilediği performans ile adından söz ettiren milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, Barcelona Başkanı Bartomeu'nun takip edilmesini istediği oyuncular arasında yer alıyor.

İspanyol medyası, milli yıldızımızın Altınordu'da başlayan macerasının büyük bir çıkışa sahne olduğunu yazdı ve performansıyla devlerin gözdesi olduğunu dile getirdi.

20 yaşında Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan ve Alman ekibindeki başarılı iki sezonunda ardından Premier Lig ekiplerinden Leicester'a transfer olan başarılı savunmacının iki yıl içinde değerini katlayarak 21 milyonun üzerinde bir bonservis bedeline sahip olduğunu da yazdı.

Gerard Pique

PIQUE'NİN YERİNİ ÇAĞLAR İLE DOLDURACAK

İspanyollar, Barcelona'nın Gerard Pique sonrası onun boşluğunu dolduracak stoperin Çağlar Söyüncü olarak belirlendiğini açıkladı.

Çağlar bu sezon Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 35 maça çıktı.

(Kaynak: beIN SPORTS)