HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, Leicester City'de forma giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı. İspanyol devinin Çağlar Söyüncü'yü Gerard Pique sonrası dönem için değerlendirmeyi düşündüğü ortaya atıldı.

İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
15.05.2020 23:58 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:26

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin devam edecek olmasından memnun. Özellikle Premier Lig'in başlayacak olması Katalan ekibinin radarındaki oyuncuları izleme açısından çok önemli.

Premier Lig'de Leicester City forması ile sergilediği performans ile adından söz ettiren milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, Barcelona Başkanı Bartomeu'nun takip edilmesini istediği oyuncular arasında yer alıyor.

İspanyol medyası, milli yıldızımızın Altınordu'da başlayan macerasının büyük bir çıkışa sahne olduğunu yazdı ve performansıyla devlerin gözdesi olduğunu dile getirdi.

20 yaşında Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan ve Alman ekibindeki başarılı iki sezonunda ardından Premier Lig ekiplerinden Leicester'a transfer olan başarılı savunmacının iki yıl içinde değerini katlayarak 21 milyonun üzerinde bir bonservis bedeline sahip olduğunu da yazdı.

İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Gerard Pique

PIQUE'NİN YERİNİ ÇAĞLAR İLE DOLDURACAK

İspanyollar, Barcelona'nın Gerard Pique sonrası onun boşluğunu dolduracak stoperin Çağlar Söyüncü olarak belirlendiğini açıkladı.

Çağlar bu sezon Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 35 maça çıktı.

(Kaynak: beIN SPORTS)

İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Spor
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar Spor
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı Spor
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Spor
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi Spor
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da...
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı...
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur
Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Türkan Şoray Ersin Korkut Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 00:36:44. #1.15#
title