İspanyol Basını, Real Madrid Forması Giyen Marcelo'nun Juventus ile Anlaştığını Yazdı

Şampiyonlar Liginde Ajax'a elenen Real Madrid'de sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Solari ile yıldızı bir türlü barışmayan Brezilyalı sol bek Marcelo takımdan ayrılıyor.

YILLIK 12 MİLYON EURO ALACAK

Yıldız sol bek, sezon başında Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Juventus ile prensip anlaşmasına vardı. AS gazetesinin haberine göre, Marcelo yıllık 12 milyon euro kazanacak ve 4 sezon Juventus forması giyecek.

(Ajansspor)