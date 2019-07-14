İspanyol basını, Arda'nın Galatasaray'a gitmek istediğini yazdı

Barcelona ile 2020'ye kadar mukavelesi bulunan ve Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'la ilgili İspanyol basınından da Galatasaray iddiası geldi. Sport.es, "Barcelona, Arda'dan kurtulmak istiyor. Kulüp tarihindeki en kötü transferlerden biriydi. Asla adapte olamadı. Adapte olmak için hiçbir şey yapmadı. Adeta Atletico Madrid sonrasında jübile yaptı. Şimdi Galatasaray'a gidebilmek için Fatih Terim'e sarıldı. Arda, kariyerinde Terim'e çok şey borçlu" yorumu yapıldı.

BAŞAKŞEHİR DE ARDA'DA PAY SAHİBİ

Barcelona Noticias sitesinde de benzer bir haber yer aldı. Arda'nın G.Saray'a gideceği yazıldı. Türk basınında da bu ihtimalin olduğunu vurgulayan site, Barcelona'nın da bu yaz Arda'yı mutlaka satma planı yaptığını vurguladı. Ayrıca Arda'nın, Başakşehir'le olan sözleşmesi, Barcelona ile sürmekte olan kalıcı sözleşmeyle aynı tarihte bitiyor. Barcelona kadar, Başakşehir de Arda'da pay sahibi.

(Akşam)