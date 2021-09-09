"İspanya'yı öylesine attım" diyen Sergen, 'O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun' sorusuyla afalladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"İspanya'yı öylesine attım" diyen Sergen, 'O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun' sorusuyla afalladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen'le yaptığı programda hedefinin La Liga'da çalışmak olduğunu söylemişti. Yalçın, Candaş Tolga Işık'la programında "Öylesine söyledim, her şey abartılıyor" dedi bu hedefiyle ilgili. Moderatör Işık, "O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun?" dedikten sonra gülüşmeler yaşandı. Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'tan sonra İspanya'da takım çalıştıracağı söylentileri bir hayli ciddiye bindi.

Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın programında her zaman olduğu gibi dobra dobra konuştu. Ancak Yalçın, bir soru karşısında biraz afalladı. Rıdvan Dilmen'e konuk olduğunda, "La Liga hedeflerimden birisi" diyen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın programında, "Onu öylesine söyledim" dedi. Bunun üzerine de Candaş Tolga Işık, bombayı patlattı: O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun?

"HOŞUMA GİDEN BİR DİL"

Sergen Yalçın, "Hoşuma giden bir dil" dese de ikili arasında gülüşmeler yaşandı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan sonra İspanya'ya gideceği söylentileri var.

'İspanya'yı öylesine attım' diyen Sergen, 'O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun' sorusuyla afalladı
Sergen Yalçın, Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Sergen Yalçın, Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Derya Şensoy Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Bülent Korkmaz Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"İspanya'yı öylesine attım" diyen Sergen, 'O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun' sorusuyla afalladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.09.2021 10:42:20. #1.13#

title