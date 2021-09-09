"İspanya'yı öylesine attım" diyen Sergen, 'O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun' sorusuyla afalladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen'le yaptığı programda hedefinin La Liga'da çalışmak olduğunu söylemişti. Yalçın, Candaş Tolga Işık'la programında "Öylesine söyledim, her şey abartılıyor" dedi bu hedefiyle ilgili. Moderatör Işık, "O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun?" dedikten sonra gülüşmeler yaşandı. Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'tan sonra İspanya'da takım çalıştıracağı söylentileri bir hayli ciddiye bindi.

Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın programında her zaman olduğu gibi dobra dobra konuştu. Ancak Yalçın, bir soru karşısında biraz afalladı. Rıdvan Dilmen'e konuk olduğunda, "La Liga hedeflerimden birisi" diyen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın programında, "Onu öylesine söyledim" dedi. Bunun üzerine de Candaş Tolga Işık, bombayı patlattı: O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun?

"HOŞUMA GİDEN BİR DİL"

Sergen Yalçın, "Hoşuma giden bir dil" dese de ikili arasında gülüşmeler yaşandı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan sonra İspanya'ya gideceği söylentileri var.