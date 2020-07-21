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Emre Çolak'ın formasını giydiği, "Türkler" lakaplı Deportivo tarihinde ikinci kez 3. lige düştü

İspanya'nın köklü kulüplerinden olan ve "Türkler" lakabıyla da bilinen Deportivo La Coruna, tarihinde ikinci kez 3. lige düştü. Emre Çolak'ın da formasını giydiği Deportivo, rakiplerindeki 7 futbolcuda koronavirüs çıkmasına rağmen son hafta maçlarını ertelemediği için federasyona tepki gösterdi.

21.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:12

İspanya 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu son hafta maçları 20 Temmuz Pazartesi günü oynanmış ancak Fuenlabrada'nın 7 futbolcusunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Deportivo-Fuenlabrada karşılaşması ertelenmişti.

Oynanan karşılaşmalar sonunda ligde kalma mücadelesi veren diğer takımların kazanmasının ardından Deportivo'nun eksik olan maçını oynamadan matematiksel olarak 3. lige düşmesi kesinleşti.

SON HAFTA MAÇLARI ERTELENMEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERDİLER

Racing, Extremadura ve Numancia ile birlikte düşen Deportivo, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumlarına son hafta maçlarının hepsini ertelemediği için tepki gösterdi.

Deportivo La Coruna Kulübü Başkanı Fernando Vidal, RFEF ve La Liga'nın "çok büyük bir hata yaptığını" savunarak, son hafta maçlarının tekrarını istedi.

Kovid-19 nedeniyle sadece kendi maçlarının ertelenmesi kararının doğru olmadığını iddia eden Vidal, yasal olarak haklarını arayacaklarını duyurdu.

YASAL GİRİŞİM BAŞLATACAKLAR

Aynı zamanda küme düşen diğer bir takım olan Numancia ile Fuenlabrada'nın Deportivo deplasmanından puan alması durumunda play-off şansını kaybedecek Elche ve 7'nci sıradaki Rayo Vallecano kulüpleri de son hafta maçlarının tekrarlanmaması durumunda RFEF ve La Liga'ya karşı yasal girişim başlatacaklarını açıkladı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Çolak'ın kadrosunda olduğu Deportivo'nun itirazlarının sonucu değiştirmemesi, 1980-1981 sezonunda olduğu gibi gelecek sezon da 3. ligde mücadele etmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL OYNAMIŞLARDI

İspanyol futbolunda en başarılı dönemlerini 1992-1997 ve 1999-2004 yıllarında geçiren Deportivo, 1999-2000 sezonunda tarihindeki tek lig şampiyonluğunu elde edip, 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ve 1995-1996 sezonunda da Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda yarı final oynamıştı.

Vigo ile La Coruna kentleri arasında yaşanan çekişmeyle bağlantılı olarak tarihsel gerekçelerle "Türkler" lakabıyla da bilinen, 113 yıllık geçmişe sahip Deportivo'nun her maçında tribünlerine Türk bayrağı asılıyor.

Emre Çolak'ın formasını giydiği, 'Türkler' lakaplı Deportivo tarihinde ikinci kez 3. lige düştü

Kaynak: AA

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