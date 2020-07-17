İspanya Ligi şampiyonu kim oldu? İspanya'da şampiyonluk ipini kim göğüsledi? Real Madrid şampiyon oldu mu? Büyük çekişmeye sahne olan La Liga, pandemi nedeniyle bir süre futbola ara vermişti. Tedbirler eşliğinde tekrar başlayan İspanya Ligi dün nihayet erdi ve şampiyon belli oldu. Peki, İspanya'da şampiyonluk ipini kim göğüsledi? Real Madrid şampiyon oldu mu? İspanya Ligi şampiyonu kim oldu?

Sporseverlerin yakından takip ettiği İspanya La Liga, sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen takım büyük sevinç yaşarken kutlamalar kronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Peki, İspanya Ligi şampiyonu kim oldu? İspanya'da şampiyonluk ipini kim göğüsledi? ? Real Madrid şampiyon oldu mu?

İSPANYA LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

İspanya ligi La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i 2-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlılar, Barcelona'nın Osasuna'ya 2-1 mağlup olmasıyla bitime bir hafta kala 34. şampiyonluğunu ilan etti.

İSPANYA'DA ŞAMPİYONLUK İPİNİ KİM GÖĞÜSLEDİ?

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, ligin 37. haftasında Villarreal'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 86 puana ulaşan Real Madrid, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

REAL MADRİD ŞAMPİYON OLDU MU?

Real Madrid'e hem galibiyeti hem şampiyonluğu getiren golleri 29 ve 77. dakikalarda Karim Benzema'dan geldi. Başkent ekibinin şampiyonluk sayısı 34'e ulaşırken en yakın takipçisi Barcelona 26'da kaldı.

Şampiyon Real Madrid, ligdeki son maçında kümede kalma mücadelesi veren Leganes'e konuk olurken, Barcelona ise deplasmanda Alaves ile karşı karşıya gelecek.

Cezayir asıllı Fransız teknik direktör Zidane'ın 4 yılda Real Madrid'in başında kazandığı kupalar:

La Liga: 2016-17, 2019-20

Şampiyonlar Ligi: 2015–16, 2016–17, 2017–18

İspanya Süper Kupası: 2017, 2020

UEFA Süper Kupası: 2016, 2017

FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu: 2016, 2017