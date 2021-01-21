İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız

21.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:32

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler kanat oyuncusuna çevrildi. Bu bölgeyi kaliteli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard'ı gündemine aldığı belirtilmişti. Konu ile ilgili İspanya'dan kritik bir açıklama geldi ve Belçikalı oyuncunun Türkiye'ye transferinin imkansız olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard ile ilgili Manu de la Juan açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın en popüler spor gazetesi AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de la Juan, oyuncunun Türkiye'ye gelmesinin imkânsız olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Manu de la Juan, "Eden Hazard'ın kiralık olarak Fenerbahçe'ye geleceği yönündeki iddia, İspanya'dan çıkmadı. Bu, Türkiye kaynaklı bir iddia. Hasan Çetinkaya, görevde olduğu dönemde Hazard'ı getirmeye çalıştıklarını, oyuncuyla temasının hâlen devam ettiğini ve Hazard'ın kendisine, bir gün Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylediğini ifade etmiş. Bu açıklama küçük bir haber olarak İspanya'da bir gazetede yer aldı. İşin gerçeği şu, Eden Hazar'ın Türkiye'ye transferi imkânsız. Bir buçuk yıldır arka arkaya gelen sakatlıklardan dolayı, Real Madrid'de düzenli oynayamadı. Şu anda iyi oynadığını söyleyemeyiz. Ama, Real Madrid ona 100 milyon Euro'dan fazla yatırım yaptı. Birincisi, Madrid yönetimi bu parayı büyük ölçüde kurtarmadan onun transferine izin vermez. Kiralık göndermez. İkincisi Hazard pes etmedi. Performansını yükseltip, takıma yararlı olacağını düşünüyor" dedi.

"BABASI YENİ SÖZLEŞME İSTEYİNCE MESUT'UN REAL MADRID KARİYERİ BİTTİ"

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i alarak büyük bir transfer başarısına imza attığını söyleyen Manu de la Juan, "Santiago Bernabeu'da öyle maçlar vardı ki, Özil taraftarın en çok sevdiği oyuncu hâline geldi. Çok iyi maçları oldu. Takımın Şampiyonlar Ligi'nden elendiği bir maç sonrası, babası Mustafa Özil, Santiago Bernabeu'ya gelip, yöneticilerden, yeni sözleşme istedi. Hem de ağır koşullarda. Bu olay Mesut'un Real Madrid kariyerini bitirdi ve istemediği hâlde Madrid'den ayrılmak zorunda kaldı.

"ISCO'YU ALMAK İÇİN MESUT'U ARSENAL'A SATTILAR"

Real Madrid onunla aynı pozisyonda oynayan Isco'yu transfer etmek istedi; bunun için de Arsenal'den gelen 50 milyon euroluk teklifi kabul etti. Bence Arsenal'da başarılı dönemleri oldu; ama genel itibarıyla beklentinin altındaydı. Fenerbahçe büyük bir oyuncu alarak iyi bir iş yaptı. Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız
Haber Yorumları (1)
MECHUL: ŞİMDİ GELMEZ İMKANSIZ TABİ HELE Bİ 35 YASINA GELSİN YAŞLANSIN KİMSE YÜZÜNE BAKMASIN 3- 5 BİN EURO ya DÜSSÜN DEĞERİ SONRA Bİ ENAYİ TÜRK TAKIMI ÇIKAR VERİR 20-30 MİLYON EUROLAR ALIRLARRR . . SONRA 2 MAÇ OYNAR SAKATLANIR SON VOLESİ TÜRK KULUBUNDEN OLUR .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Ozan Doğulu Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 13:12:23. #1.14#
title