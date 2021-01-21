İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler kanat oyuncusuna çevrildi. Bu bölgeyi kaliteli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard'ı gündemine aldığı belirtilmişti. Konu ile ilgili İspanya'dan kritik bir açıklama geldi ve Belçikalı oyuncunun Türkiye'ye transferinin imkansız olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard ile ilgili Manu de la Juan açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın en popüler spor gazetesi AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de la Juan, oyuncunun Türkiye'ye gelmesinin imkânsız olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Manu de la Juan, "Eden Hazard'ın kiralık olarak Fenerbahçe'ye geleceği yönündeki iddia, İspanya'dan çıkmadı. Bu, Türkiye kaynaklı bir iddia. Hasan Çetinkaya, görevde olduğu dönemde Hazard'ı getirmeye çalıştıklarını, oyuncuyla temasının hâlen devam ettiğini ve Hazard'ın kendisine, bir gün Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylediğini ifade etmiş. Bu açıklama küçük bir haber olarak İspanya'da bir gazetede yer aldı. İşin gerçeği şu, Eden Hazar'ın Türkiye'ye transferi imkânsız. Bir buçuk yıldır arka arkaya gelen sakatlıklardan dolayı, Real Madrid'de düzenli oynayamadı. Şu anda iyi oynadığını söyleyemeyiz. Ama, Real Madrid ona 100 milyon Euro'dan fazla yatırım yaptı. Birincisi, Madrid yönetimi bu parayı büyük ölçüde kurtarmadan onun transferine izin vermez. Kiralık göndermez. İkincisi Hazard pes etmedi. Performansını yükseltip, takıma yararlı olacağını düşünüyor" dedi.

"BABASI YENİ SÖZLEŞME İSTEYİNCE MESUT'UN REAL MADRID KARİYERİ BİTTİ"

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i alarak büyük bir transfer başarısına imza attığını söyleyen Manu de la Juan, "Santiago Bernabeu'da öyle maçlar vardı ki, Özil taraftarın en çok sevdiği oyuncu hâline geldi. Çok iyi maçları oldu. Takımın Şampiyonlar Ligi'nden elendiği bir maç sonrası, babası Mustafa Özil, Santiago Bernabeu'ya gelip, yöneticilerden, yeni sözleşme istedi. Hem de ağır koşullarda. Bu olay Mesut'un Real Madrid kariyerini bitirdi ve istemediği hâlde Madrid'den ayrılmak zorunda kaldı.

"ISCO'YU ALMAK İÇİN MESUT'U ARSENAL'A SATTILAR"

Real Madrid onunla aynı pozisyonda oynayan Isco'yu transfer etmek istedi; bunun için de Arsenal'den gelen 50 milyon euroluk teklifi kabul etti. Bence Arsenal'da başarılı dönemleri oldu; ama genel itibarıyla beklentinin altındaydı. Fenerbahçe büyük bir oyuncu alarak iyi bir iş yaptı. Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.