İspanya'daki seçimlerde sandık görevlisi tayin edilen Real Madridli Marcelo, Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında 5 Mayıs 2021 tarihinde Chelsea ile karşılaşacak olan Real Madrid'de, Brezilyalı sol bek Marcelo seçimlerde görevli olduğu için maçta forma giyemeyecek. İspanya'da Madrid Meclis Seçimleri'nin yapılacağı gün Marcelo, sandık sorumlusu tayin edildi. Brezilyalı futbolcu pandemi yasakları nedeniyle Londra'ya seyahat edemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında sahasında oynadığı maçta Chelsea ile 1-1 berabere kalarak rövanş öncesi avantajı rakibine kaptıran Real Madrid'de, Londra'da oynanacak maçta yıldız futbolcu Marcelo'nun seçim nedeniyle görev yapamayacağı öğrenildi. El Mundo'da yer alan habere göre Marcelo'nun, İspanya seçimlerinde sandık görevlisi olduğu için Real Madrid'in deplasmanda oynayacağı kritik maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Real Madrid'in 5 Mayıs 2021 tarihinde Chelsea ile Londra'da oynayacağı maçtan bir gün önce, yani 4 Mayıs 202'de İspanya'nın Başkenti sandık başına gidecek. Madrid Meclis Seçimleri'nin yapılacağı tarihte sandık görevlisi olarak görev yapacak olan Marcelo, corona virüsü pandemisi yasakları nedeniyle vaktinde Londra'ya seyahat edemeyeceği için takımını zorlu deplasmanda yalnız bırakacak.

YAPILAN İTİRAZ KABUL EDİLMEDİ

Seçim Kurulu'na itirazda bulunan Marcelo, Londra'ya gidebilmek için izin istedi. Ancak Brezilyalı futbolcunun yaptığı itiraz, Londra'ya seyahat edeceği gerekçesiyle Seçim Kurulu tarafından reddetti. Real Madrid'in girişimleri de şimdilik sonuç vermedi. Daha önce Levante forması giyen Aitor Fernandez de benzer bir durumla karşı karşıya kalmış, taraftarların topladığı imzalar sonrası İspanyol kalecinin seçimdeki görevi iptal edilmişti. Aitor Fernandez, böylece takımının formasını giyebilmişti. İspanya'da, seçimlerde çalışmak kamu görevi olarak kabul ediliyor. Seçimlerde çalışacaklar şehir meclisi tarafından belirleniyor.