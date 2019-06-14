İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılacağı televizyon programı 16 Haziran günü saat 21.00'de tüm kanallarda yayınlanacak. Moderatör, gazeteci İsmail Küçükkaya olacak. Yayın öncesi Küçükkaya, Gazete Duvar'ın sorularını yanıtladı. Küçükkaya, tartışma programını, hakem Cüneyt Çakır'ın "Türkiye'deki değil de Avrupa finallerindeki maçları yönettiği gibi yöneteceğini" söyledi.

"MAÇA MÜMKÜN OLDUĞU KADAR AZ MÜDAHALE EDECEĞİM"

İsmail Küçükkaya yayın öncesi yaptığı açıklamada, "Topun sahada daha çok kalmasını sağlayacağım ve hakem olarak maça mümkün olduğu kadar az müdahale edeceğim" dedi.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Küçükkaya, kaygılı olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: Türkiye'deki en rahat insan şu an benim belki de. En iyi bildiğim işi yapacağım, soru soracağım. Kendime güveniyorum.

"AVRUPA'DAKİ CÜNEYT ÇAKIR GİBİ YÖNETECEĞİM"

Annesinin önce yayına karşı çıktığını ama konuşarak ikna ettiğini de söyleyen Küçükkaya, "Her iki tarafa soracağım aynı sorular da var, farklı sorular da var. Tüm Türkiye'nin o gün beni izleyeceğini biliyorum ve işimi en iyi şekilde yapacağım. dedi.Küçükkaya, tartışma programını, hakem Cüneyt Çakır'ın "Türkiye'deki değil de Avrupa finallerindeki maçları yönettiği gibi yöneteceğini" söyledi.