İsmail güldüren'den inegölspor yönetimine tepki

10.10.2019 14:38

İnegölspor'da teknik direktörlükten istifa eden İsmail Güldüren, "İnegöllüyüm diyerek sağda solda dedikodu yapan, asılsız iddialar sunan kişi geldiği gün bizimle yollarını ayırıyor. Maçtan önceki akşam yeni yönetim teknik direktörü çağırmıyor, kadro dışı kalmış oyuncuları kulübe çağırıyorlar. Bunlar futbol içerisinde yönetim kurulunun yapmaması gereken davranışlar" dedi.

Olağanüstü kongrede İnegölspor'un başına gelen Münür Kanar, teknik Direktör İsmail Güldüren ile yollarını ayırdı. Güldüren, ekibiyle birlikte basının karşısına çıkarak yeni yönetime tepki gösterdi. İnegölspor ile yaşanan ayrılığı değerlendiren İsmail Güldüren, "Geçtiğimiz sezon sonu Eşref Güç başkanlığındaki yönetim kurulunun teklifi ve daveti üzerine ekibimle göreve geldik. İlk günden itibaren sadece teknik konular değil, birçok farklı mecralarda takımın içerisinde bulunduğu sıkıntı ve sorunlar için mücadele verdik. Yaşadığımız birçok olumsuz olayı kamuoyunun önüne çıkarmadan kendi içimizde çözdük, çözmeye çalıştık. Ancak Eşref Güç başkanlığındaki yönetim kurulu 15 gün önce kongre kararı aldı. Daha sonra yapılan kongrede göreve Münür Kanar başkanlığındaki yönetim kurulu geldi. Yeni göreve gelen yönetimin önünü açmak adına İnegölspor Teknik Direktörlük görevini ekibimle beraber 7 hafta sonunda topladığımız 10 puanla bırakıyoruz. İddialı ve hedefe oynayacak bir ekip kurduk. Bu futbolcuların hedeflediğimiz yere götüreceğini zerre şüphem yok. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada İnegölspor için her alanda hizmet vermeye ve katkı koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEN İNEGÖLSPORLU İSMAİL'İM"Görev sürelerince yanlarında olan eski Başkan Eşref Güç'e, yönetim kuruluna, kulüp çalışanlarına ve taraftara teşekkür eden Güldüren, "Biz şuanda play-off'un bir puan gerisindeyiz. İnegölspor'u iyi şartlarda bıraktığımıza inanıyoruz. İnşallah bu süreç İnegölspor için hayırlı olur. Yeni yönetim bir mazeret göstermedi. Bizimle çalışmayacağını söyledi. İnegölspor'da kişiler üzerinden olmayı asla tercih etmem. Ben İnegöllüyüm. İnegölsporlu İsmail'im. İnegöllüyüm diyerek sağda solda dedikodu yapan, asılsız iddialar sunan kişi geldiği gün bizimle yollarını ayırıyor. Maçtan önceki akşam yeni yönetim teknik direktörü çağırmıyor, kadro dışı kalmış oyuncuları kulübe çağırıyorlar. Bunlar futbol içerisinde yönetim kurulunun yapmaması gereken davranışlar. Bunlar İnegöllü hocalara yapılmayacak davranışlar. Biz değerlerimizi kaybetmeyelim. İnegöl'de yaşadığımız sürece İnegölspor'a her zaman talibim" diye konuştu."ALDIĞIMIZ PARAYI İNEGÖLSPOR'UN PERSONELLERİNE, AMATÖRDEKİ TAKIMLARA VERECEĞİM"

15 Nisan'dan bu yana İnegölspor'da teknik direktörlük yaptığını belirten Güldüren, "Eski başkanlara sorabilirsiniz, 'İsmail Güldüren bir kuruş talep etmiş mi? Bir kuruş almış mı?' 900 lira Kırıkkale maçının primini aldım. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde ben ve ekibim 900 liradan başka bir kuruş para almamıştır. İnegölspor'dan alamadığım parayla ilgili yaptırım uygulayacağım. Aldığımız parayı da İnegölspor'un personeline ve İnegöl'deki amatörde mücadele eden takımlara vereceğim. Bundan sonra gelen teklifleri değerlendirmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA