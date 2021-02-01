İsmail Cem Bako Nazilli Belediyespor'da

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor sol kanat İsmail Cem Bako'yu kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu'dan İsmail Cem Bako'yla 2021-2022 sezonu için satın alma opsiyonuyla 2020-2021 sezonu sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Yeni transferimiz İsmail Cem Bako'ya ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Futbola 2013 yılında Malkara Belediyespor altyapısında başladıktan sonra Çanakkale Dardenelspor altyapısına transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ve Alanyaspor'un genç takımlarında forma giydi. Oyuncu sezon başında Alanyaspor'dan Altınordu'ya transfer olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı