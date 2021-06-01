İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Haziranda 560 lirayı görebilir

Her söyleminde gram altının 600 lirayı görebileceğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haziran ayına ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Memiş, bu ay içinde gram altının 535 lirayı aşarak 560 lira bandına çıkabileceğini söyledi.

Ons altın 1.910 doların üzerine çıkarken altın yatırımcıları cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Geçen hafta 525 liralara kadar çıkan gram altın, bu hafta 520-524 lira bandında hareket ediyor. Altının nasıl bir yön izleyeceğine dair öngörülerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, gram altının haziranda 560 lirayı görebileceğini söyledi.

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

Ben bu seviyelerden alımı sağlıklı görmüyorum. Tercihtir ama 400-450 seviyeler varken alınmalıydı. Mayıs-hazirana dikkat çekmiştim ki bu aylarda yükseliş bekliyorum.

"560 LİRA GELEBİLİR"

Bu zirve seviyeler değil. Haziran ayında 535 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 540-560 lira aralığına oturmak isteyen bir gram altın olabilir. Yıllık bazda da daha yüksek seviyeler görebileceğimizi tahmin ediyorum.

"ALMAM BEKLERİM"

Bu kadar aşırı balon oluşması dolar tarafında da geçerli. Dolar tarafında köpük var geçen yıl ki hatayı yapmayın. Dolar ya da gram altın tarafında köpük oluştu dikkat edin. Ben agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum.