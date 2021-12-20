İşçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine CHP'den ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bir süredir tartışmalara konu olan asgari ücretlilere yapılması planlanan vergi istisnasının 18,5 milyon çalışanı da kapsayacağını açıkladı. Buna göre, memur dahil tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak, vergi istisnası 18,5 milyon işçi ve memuru kapsayacak, bu uygulamanın toplam maliyeti ise 37 milyar 600 milyon TL olacak.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Karara muhalefetten ilk tepki Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, "Tüm çalışanları kapsamadığı için iş barışını bozacak, kayıt dışı işlemleri artıracak büyük bir yanlıştan uyarılarımız üzerine TBMM'de komisyon aşamasında dönülüyor. Partimizin yıllardır savunduğu gibi tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirleri vergiden muaf tutulacak!" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Asgari ücret zammı sonrası Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasının aksine, Meclis'e sunulan teklifte asgari ücretin üzerinde elde edenlerin maaşlarından asgari ücret kadarlık kısmından vergi alınmayacağına ilişkin hüküm yer almadı. Birçok işveren, asgari ücretteki yüzde 50 artışa karşın, diğer çalışanlar için vergi avantajı getirileceği için artış oranına destek vermişti. Söz konusu vergi indiriminin sadece asgari ücretlilere uygulanması kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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