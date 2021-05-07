Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi

Haberler.com, YouTube kanalında her gün yeni bir konuk ağırlamaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Desnet Yazılım'ın CEO'su ve aynı zamanda yazarlık yapan Ömer Ekinci'ydi. Ekinci, sermayesiz iş kurmak isteyenler için önemli bilgiler aktardı.