Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi
Haberler.com, YouTube kanalında her gün yeni bir konuk ağırlamaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Desnet Yazılım'ın CEO'su ve aynı zamanda yazarlık yapan Ömer Ekinci'ydi. Ekinci, sermayesiz iş kurmak isteyenler için önemli bilgiler aktardı.
Haberler.com YouTube kanalında Enes Özdemir'in sunduğu programa konuk olan Desnet Yazılım CEO'su ve aynı zamanda yazarlık yapan Ömer Ekinci, iş dünyasına adım atmaya hazırlananlar için önemli bilgiler paylaştı. Ekinci, iş kurmak isteyip ancak cebinde parası olmayanların karşılaşacağı durumları anlattı.
Ekinci programda şu soruları yanıtladı:
- Sermayesiz iş kurmak mümkün mü?
- Sermayesiz kurulabilecek işler nelerdir?
- Zorluk karşısında neler yapılmalı?
- Satışları arttırmanın yolları nelerdir?
- "Elalem ne der" düşündeşindeki yatırımcıların iş dünyasındaki yeri ve başarısı nedir?
- Finans yönetiminde bankalarla iletişim nasıl olmalı?