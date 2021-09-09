İş yerinin açılışını Başkan Albayrak yaptı
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İş yerinin açılışını Başkan Albayrak yaptı

İş yerinin açılışını Başkan Albayrak yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yeni faaliyete geçen iş yerinin açılışını Belediye Başkanı Şeref Albayrak, muhtarlar ve bölgenin tanına iş adamları yaptı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yeni faaliyete geçen iş yerinin açılışını Belediye Başkanı Şeref Albayrak, muhtarlar ve bölgenin tanına iş adamları yaptı.

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde Hüseyin Bozkurt isimli girişimci tarafından gıda ve yemek sektörüne hitap eden bir iş yeri açıldı. Hükümet konağı Siyahgül Mahallesi Aydın Güven Gürkan Caddesi üzerinde faaliyete geçen iş yerinin açılışını Halfeti Belediye Şeref Albayrak, muhtarlar ve bölgedeki iş adamları yaptı.

İstihdama katkı sunacak

Bu gün yeni bir işletmenin ilçeye kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Halfeti Belediye Şeref Albayrak, " Gerçekten Hüseyin Bozkurt'un işine ehliyle yapacağının işaretini bu açılışla vermiş oldu. Biz de bu caddede bir çalışma yaparak zemini düzelttik. Burası da Halfeti'de bir çarşı gibi oldu. İlçemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bizler de her zaman esnaf ve girişimci kardeşlerimizin yanındayız. Hüseyin Bozkurt da inşallah bu işleri daha ileri boyutlara taşır. Burada istihdam edilecek insanlar da olacak. İnşallah bundan sonra tamamen üretime yönelik, fabrika üretimine yönelik işleri de yapmamız lazım. Bunun bir adım ötesi belki besicilik, kesimhane olabilir. Bunları da zaman içerisinde inşallah ilçemize kazandıracağız. Gaziantep ve Birecik'ten gelen misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah bol ve bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

İleride farklı sektörlerde çalışmalarımız olacak

İşletmeyi açan iş adamı Hüseyin Bozkurt ise, Halfeti'de istihdama katkı sunmak adına çalışma yaptık. İlk önce yemek sektörü üzerine bir işletme açtık ama ileride daha farklı sektörlerde çalışmalarımız olacak. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar ve kurban kesiminin ardından iş yerinin kurdelesi kesilerek dualar okundu. - ŞANLIURFA

İş yerinin açılışını Başkan Albayrak yaptı
İş yerinin açılışını Başkan Albayrak yaptı
İş yerinin açılışını Başkan Albayrak yaptı
İş yerinin açılışını Başkan Albayrak yaptı
İş yerinin açılışını Başkan Albayrak yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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