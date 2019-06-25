İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat : 10: 00INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat: 09: 00MediaMarkt TürkiyeYer: Tekfen Tower / LeventTarih: 25 HaziranSaat: 12: 00İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yer: İSO Odakule, Fazıl...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

INTERCEM Konferansı
Yer:   Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat : 10: 00
INTERCEM Konferansı
Yer:   Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat:  09: 00
MediaMarkt Türkiye
Yer:   Tekfen Tower/ Levent
Tarih: 25 Haziran
Saat:  12: 00
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Yer:   İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Haziran
Saat:  15: 00
SOSİAD - Dünya soğutma günü
Yer:   Point Hotel Taksim
Tarih: 26 Haziran
Saat:  16: 00
Damat & Tween ve D's
Yer:   Tekfen Tower, 8.kat/Levent
Tarih: 26 Haziran
Saat:  17.30
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
Yer:   İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Haziran
Saat:  9: 00


Kaynak: DHA
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