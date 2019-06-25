İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat : 10: 00INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat: 09: 00MediaMarkt TürkiyeYer: Tekfen Tower / LeventTarih: 25 HaziranSaat: 12: 00İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yer: İSO Odakule, Fazıl...
INTERCEM Konferansı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat : 10: 00
INTERCEM Konferansı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat: 09: 00
MediaMarkt Türkiye
Yer: Tekfen Tower/ Levent
Tarih: 25 Haziran
Saat: 12: 00
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Yer: İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Haziran
Saat: 15: 00
SOSİAD - Dünya soğutma günü
Yer: Point Hotel Taksim
Tarih: 26 Haziran
Saat: 16: 00
Damat & Tween ve D's
Yer: Tekfen Tower, 8.kat/Levent
Tarih: 26 Haziran
Saat: 17.30
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Haziran
Saat: 9: 00
Kaynak: DHA
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
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