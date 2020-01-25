: İş Bankası, deprem kampanyasına 5 milyon TL bağış yapacak

25.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:01

Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunacaklarını duyurdu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ'da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Bankası Grubu olarak 5 milyon Türk lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir. Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

Kaynak: AA

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