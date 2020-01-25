Haberler » Ekonomi » İş Bankası, deprem kampanyasına 5 milyon TL bağış yapacak - Ekonomi

İş Bankası, deprem kampanyasına 5 milyon TL bağış yapacak

Türkiye İş Bankası, Elazığ depreminin ardından Türk Kızılayı'nın başlattığı yardım kampanyasına 5 milyon TL bağış yapacak.

25.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:01

, 'da yaşanan deprem felaketi sonrası yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunacaklarını duyurdu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ'da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Bankası Grubu olarak 5 milyon Türk lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir. Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İş Bankası, deprem kampanyasına 5 milyon TL bağış yapacak
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler